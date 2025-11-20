Dizinin merakla beklenen bölümünde Eşref, sahnede fenalaşan Nisan’ı yaşadığı travmalardan uzaklaştırmak için Şile’ye götürdü. Bu seyahat, ikiliyi daha da yakınlaştırdı. Ancak Çiğdem’in Eşref’i arayıp “en yakınlarından biri muhbir” demesiyle gerilim doruğa ulaştı. Nisan’ın Dinçer’in tehditleri karşısında kafasının karışması, Eşref’in sabrını taşırdı ve ev baskınıyla sonuçlanan hamle, Nisan’ın Dinçer’i seçmesiyle boşa çıktı. İzleyicileri şoke eden bu gelişme, Eşref-Nisan ilişkisinde telafisi zor bir yara açtı.

Kıyasıya Rekabette Zirveye Oturdu

Dizinin diğer sahnelerinde Gürdallar’ın evine düzenlenen silahlı saldırı ve Eşref Tek’in Tufan’ın adamları tarafından pusuya düşürülmeye çalışılması, temposu hiç düşmeyen bölümü izleyiciye nefes kesici anlar yaşattı. Dinçer’in çocukluk fotoğrafındaki köpeği gören ve kendi fotoğrafını hatırlayan Nisan, kafası iyice karıştı.

Eşref Rüya, Tüm Kişiler kategorisinde 8,66 izlenme oranı ve 24,10 izlenme payıyla çarşamba gecesinin birincisi oldu. AB kategorisinde izlenme oranı 6,31, izlenme payı 20,89; 20+ABC1 kategorisinde ise izlenme oranı 8,61, izlenme payı 24,31 olarak gerçekleşti.

Tims&B imzalı Eşref Rüya, yeni bölümleriyle her çarşamba Kanal D’de ekranlara geliyor.