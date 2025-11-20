Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada çocuk haklarının tüm dünyada korunması gereken temel insan hakları olduğunu belirtti.

“Çocuk Hakları Evrenseldir ve Koşulsuzdur”

Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Dünyanın neresinde olursa olsun, değişmeyen tek gerçek çocuk hakları, insan haklarıdır. Evrenseldir ve koşula bağlanamaz. Her çocuk, korunmaya, fırsat eşitliğine ve güvenle büyüyebileceği bir hayata layıktır. Onların haklarını savunmak, insanlığın ortak vicdanını savunmaktır.”

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nün önemine dikkat çeken Erdoğan, tüm çocukların barış, güven ve sevgi içinde büyüyebileceği bir dünya temennisinde bulundu.

“Çocukların Umutları Gölgelenmesin”

Emine Erdoğan, mesajını şu dileklerle tamamladı:

“20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde yegane dileğim, çocukların gülüşleri hiç eksilmesin, umutları hiçbir engelle gölgelenmesin.”