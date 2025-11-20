Ünlü oyuncu Hülya Avşar, uzun süredir uzak durduğu televizyon dizilerine geri dönüyor. Avşar Baba Film’in yeni projesi “Liliyar” için gelen teklifi kabul eden Avşar, yapımla yeniden ekranlara dönüş yapacak.

Ali Balcı’nın yönetmen koltuğunda oturacağı dizide Avşar, başrol erkek karakter Ali’nin halası ve iş insanı Faik’in (Levent Ülgen) başörtülü kardeşi Fazilet rolünü üstlenecek. Oyuncu, 1989 yılında büyük çıkış yakaladığı “Fazilet” filminden yıllar sonra aynı isimli bir karakterle yeniden seyirci karşısına çıkmasıyla dikkat çekiyor.