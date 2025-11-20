10 Kasım saat 23.45 sıralarında meydana gelen olayda avukat Mete Şahin, yol çalışması nedeniyle şerit değiştirdiği sırada arkadan gelen sürücü H.Y.İ.’nin kornalı tepkisiyle karşılaştı. İkili arasındaki tartışma, kırmızı ışıkta büyüdü. İddiaya göre H.Y.İ., aracını geri geri getirerek Şahin’e hakaret ve tehditlerde bulundu.

Mete Şahin durumu polise bildirmek istediğini söyleyince gerilim yükseldi. H.Y.İ. araçtan inerek Şahin’in bulunduğu yere geldi ve avukata kafa atıp darbetti. Saldırı sonucu burnu kırılan Şahin, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

“Elindeki Cisimle Vurdu, Burnumu Kırdı”

Olay sonrası konuşan Avukat Mete Şahin, saldırganın elinde bir cisim bulunduğunu iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

“Polisin gelmesini istedim. Ancak üzerime doğru gelerek elindeki bir cisimle vurdu ve kafa attı. Burnum kırıldı. Eşime de darbe geldi. Silahla kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçlarını işledi.”

Şahin, 6 ay sonra ameliyat olması gerektiğini belirtti ve hukuki sürecin takipçisi olacağını söyledi.

Saldırgan Sürücü Tutuklandı

Vatandaşların araya girmesiyle olay yerinden kaçan H.Y.İ., kısa süre içinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan sürücü, “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“Bana Saldırdılar, Kendimi Korudum” Savunması

H.Y.İ. ise karışıklı ifade vererek karşı şikayette bulundu. Genç sürücü, Mete Şahin’in trafikte aracının önüne kırdığını öne sürerek şunları söyledi:

“Işıklarda camını indirip hakaret etti. Sağda durduk, o ve eşi bana saldırdı. Biber gazı sıktılar. Kendimi korumak için yumruk ve kafa atarak karşılık verdim. Elimde herhangi bir cisim yoktu.”

Olayla İlgili Soruşturma Sürüyor

Yaşanan tartışmanın araç kamerası ve güvenlik kameralarıyla desteklenip desteklenmediği araştırılırken, tarafların karşılıklı şikâyetleri doğrultusunda soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.