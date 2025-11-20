Memur-Sen Ankara İl Temsilciliği, başkentte görev yapan kamu çalışanlarının şehir yaşamına ilişkin görüşlerini ortaya koyan “Ankara Şehir Sorunları Araştırması”nın sonuçlarını düzenlediği basın toplantısında açıkladı.

Toplantıda konuşan Memur-Sen Ankara İl Temsilcisi Nevzat Öylek, sendikaların yalnızca çalışanların mali ve özlük haklarıyla ilgilenmediğini, aynı zamanda kent yaşamını etkileyen ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlara da duyarlılık göstermesi gerektiğini belirtti. Öylek, Ankara’nın çok katmanlı kent yapısında kamu çalışanlarının belirleyici bir rol oynadığını vurguladı.

Trafik İlk Sırada: “Ciddi Yeniden Planlama İhtiyacı Var”

Araştırmaya katılan 1.480 kamu çalışanının %81,9’u, Ankara’nın çözülmesi gereken en kritik probleminin trafik olduğunu ifade etti. Öylek, özel araç kullanımının %55,5 gibi yüksek bir oranda olduğunu, toplu taşıma kullanıcılarının ise %76,8’inin trafik nedeniyle ciddi zaman kaybı yaşadığını söyledi.

Raylı sistemin batı ve kuzey ilçelerine yeterince ulaşmamasının trafik yükünü artırdığına işaret eden Öylek, “Ankara’nın ulaşım altyapısında yeniden planlama ve ciddi yatırım ihtiyacı olduğu artık çok net bir şekilde ortaya çıkıyor.” dedi.

Barınma Maliyeti Memuru Zorluyor!

Araştırmanın ikinci önemli başlığı barınma sorunu oldu. Katılımcıların %58,6’sı, Ankara’da artan kira ve konut fiyatlarının memurlar için ağır bir yük haline geldiğini belirtti. Etimesgut, Yenimahalle ve Çankaya’da konut sahipliği oranı daha yüksek olsa da memurların üçte birinin hâlâ kiracı olduğu kaydedildi.

Öylek, “Barınma memurlar için giderek ağırlaşan bir yük hâline geliyor.” ifadelerini kullandı.

Musluk Suyuna Güven Çok Düşük!

Araştırmada içme suyuna duyulan güvenin oldukça zayıf olduğu da belirlendi. Katılımcıların %58,6’sı hazır su, %32,5’i arıtma cihazı kullanırken sadece %8,9’u musluk suyu tüketti.

Öylek, “Başkentte yaşayanların temiz ve sağlıklı suya erişimde tereddüt yaşamasının kabul edilemez bir durum olduğunu” söyledi.

Sokak Köpekleri Güvenlik Algısını Zedeliyor!

Ankete katılan memurların yalnızca %30,6’sı park ve sokaklarda kendini güvende hissettiğini ifade etti. Açık uçlu sorularda en büyük rahatsızlık kaynağının sokak köpekleri olduğu görüldü. Toplam 380 katılımcı bu konuda şikâyet bildirdi.

Temizlik sorunları, alkol kullanımı ve uygunsuz davranışlar diğer güvenlik kaygıları arasında yer aldı.

“Ankara’nın Yaşanabilirliği İçin Acil Politikalar Şart”

Araştırma sonuçlarının başkentte trafik, barınma, su güvenliği, kamusal güvenlik ve sosyal altyapı gibi alanlarda kapsamlı çözümlere ihtiyaç olduğunu ortaya koyduğunu belirten Öylek, raporda bu konulara ilişkin somut önerilerin yer aldığını aktardı.

Öylek, “Bu çalışma yalnızca sendikal bir sorumluluk değil, aynı zamanda Ankara’nın geleceğine dair bir toplumsal görevdir. Yetkilileri raporda ortaya koyulan verileri dikkate almaya davet ediyoruz.” dedi.