Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, ilçedeki muhtarlarla bir araya gelerek mahalle ve köylerdeki sorunları değerlendirdi. Toplantıda konuşan Kasap, sorunların daha sağlıklı ele alınabilmesi ve hızlı çözülmesi amacıyla muhtarlarla buluştuklarını söyledi.

Kasap, daha önce düzenlenen toplantılar sonucunda birçok sorunun çözüldüğünü belirterek, “Çözmeyi de sürdürüyoruz. Mahallelerimizdeki sorunları ilgili birim müdürlerimiz sizlerden alıyor ve çözümüne başlıyoruz. Bugün muhtarlarımızla toplantılarımızı tamamlamış bulunuyoruz. Tüm köylerimiz başta olmak üzere ilçe merkezi dahil olmak üzere sokak, sokak sorunları aldık. Artık, hizmet üretme zamanı, eksiklikleri giderme zamanı” dedi.

Toplantılar sayesinde mahalle ve köylerdeki altyapı, temizlik, yol, park ve sosyal alan gibi ihtiyaçların yakından takip edildiğini vurgulayan Başkan Kasap, vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet sunmayı hedeflediklerini ifade etti.