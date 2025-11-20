Merkezî Kayıt Kuruluşu ve çeşitli finansal kaynaklardan elde edilen verilerin analiz edildiği MASAK raporu, bazı hakemlerin bahis sitelerindeki işlem hacimleri ve banka hareketlerine ilişkin dikkat çekici bulgular ortaya koydu.

Raporda yer alan bilgilere göre, en yüksek bahis işlem hacmine sahip isim, Klasman Yardımcı Hakem Erkan Arslan oldu. Arslan’ın, bahis platformlarında 10 milyon 548 bin 837 TL’lik toplam hacme ulaşan 6.380 işlem gerçekleştirdiği ifade edildi.

Raporun kamuoyuna yansıyan bölümlerinde, hakemlerin finansal hareketlerinin detaylı şekilde incelendiği, bahis siteleriyle bağlantılı görülen para giriş–çıkışlarının analiz edildiği belirtildi. Soruşturmanın, ilgili spor disiplin komisyonları ve adli merciler tarafından da değerlendirilebileceği ifade ediliyor.