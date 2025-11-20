Gofret, 2 aylıkken Hakkari’den sahiplendiği Hatem Topcu ile Fethiye’de bahçe katlı bir evde büyüdü. Yavruluk döneminden itibaren dışarıya alışan kedi, zamanla motosikletin sesine de uyum sağladı. Kısa gezintilerle başlayan maceraları, ikilinin günlük yaşamının vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

Kimi zaman gelinlik, kimi zaman polis veya arı kostümü giyen Gofret, motosiklet yolculuklarında kaskını takmayı asla ihmal etmiyor. Onu motosikletin önünde görenler önce oyuncak sandı, yaklaşınca gerçek olduğunu fark edip şaşkınlıkla gülüyor.

Topcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Gofret’i bebekken alıştırdık, bu yüzden motosiklet ve dış mekan yolculukları artık hayatının bir parçası oldu. Trafikte güvenliği için kaskını kullanıyoruz. İnsanlar onu önce oyuncak sanıyor, sonra gerçek olduğunu görünce şaşırıyor” dedi.

İkili, uçakla İstanbul’a geldikten sonra Garipçe, Üsküdar, Eminönü, Sirkeci ve Taksim’de motosikletle gezdi. Boğaz’da arabalı feribotla martıları besleyip tarihi kenti izleyen Gofret, turistlerin ilgisini çekerken sosyal medyada da büyük ilgi topladı.

Topcu, İstanbul’da durumu kötü bir yavru kedi gördüklerini ve tedavisini yaptırdıklarını belirterek, “Gofret ile yolculuklarımız sadece eğlence değil, sokaktaki hayvanlara yardım etmek için de bir fırsat oluyor” dedi.

Fethiye’den İstanbul’a uzanan bu samimi yol arkadaşlığı, Topcu’nun deyimiyle “bir dostluk yolculuğuna” dönüştü. İkili, motosikletle şehir turu, balık tutma, gün batımı izleme ve havuzda yüzme gibi aktivitelere de birlikte katılıyor.