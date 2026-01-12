Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi, Avrupa Birliği’nin eğitim programı Erasmus+ kapsamında yürüttüğü projelerle uluslararası iş birliklerini güçlendiriyor. Okul, 2026 Teklif Çağrısı Dönemi Erasmus+ Okul Eğitimi Akreditasyonu Konsorsiyum Üyeliği başvurusunu başarıyla tamamlayarak Avrupa odaklı çalışmalarını resmiyete taşıdı.

Okul Müdürü Fatih Aşkın, Erasmus+ projelerinin sadece birer proje değil, öğrencilerin dünya ile bağ kurmasını sağlayan önemli eğitim araçları olduğunu vurguladı. Aşkın, “Uluslararası projeler öğrencilerimizin düşünme, sorgulama ve küresel bakış açısı kazanmasına katkı sağlıyor. Hedefimiz dünyayı okuyabilen bireyler yetiştirmek” dedi.

Okulun vizyonu Avrupa ile buluşuyor

Müdür Aşkın’ın rehberliğinde hazırlanan “Ben ve Okulum: Bir ve Bütünüz (My School & I: One & Whole)” adlı Erasmus+ projesi, öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini geliştirmeyi ve okulun öğrenme ortamlarını çağın ihtiyaçlarına uygun hale getirmeyi hedefliyor. Proje kapsamında okul alanlarının daha işlevsel hale getirilmesi, fiziki koşulların iyileştirilmesi ve çevre dostu uygulamaların hayata geçirilmesi planlanıyor.

Projede ayrıca UNESCO Yeşil Okul Kalite Standartları doğrultusunda sürdürülebilir donanımların okula kazandırılması amaçlanıyor. Böylece öğrencilerin hem çevre bilinci hem de sosyal sorumluluk duygusunun güçlendirilmesi hedefleniyor.

SIRIUS projesiyle sürdürülebilirlik ve girişimcilik öne çıkıyor

Okulun ikinci Avrupa adımı ise Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü Uluslararası Ar-Ge birimi koordinasyonunda yürütülen Erasmus+ SIRIUS Projesi oldu. Green Entrepreneurs eTwinning ortaklığının devamı niteliğindeki bu proje ile öğrencilerin sürdürülebilirlik, yenilikçilik ve girişimcilik becerileri Avrupa’daki iyi uygulamalarla desteklenecek.

SIRIUS Projesi kapsamında öğrencilerin çevresel ve toplumsal sorunlara yönelik çözüm üretme yetkinliklerinin artırılması, geliştirdikleri fikirleri uygulamaya dönüştürmeleri ve bu çalışmaları uluslararası platformlarda paylaşmaları hedefleniyor.

Okulda 8 eTwinning projesi yürütülüyor

Müdür Fatih Aşkın’ın teşvik edici yaklaşımıyla Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi’nde halen 8 farklı eTwinning projesi aktif olarak yürütülüyor. Bu projelerle öğrencilerin dijital becerileri, takım çalışması yetkinlikleri ve uluslararası farkındalıkları sistemli şekilde geliştiriliyor.

Erasmus+ ve eTwinning projelerinin birlikte yürütülmesiyle okulun Avrupa ile olan bağlarının daha da güçlenmesi bekleniyor.

Projelerin hazırlanması ve uygulanması sürecinde görev alan öğretmenler Fatma Deniz Akyol, Saime Uçar Gül, Gülşah Betül Kelekçibaşı ve Kübra Buket Karadeniz’in özverili çalışmaları da okul yönetimi tarafından takdirle karşılandı.

Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi, bu projelerle yalnızca Avrupa’ya değil, geleceğe de güçlü bir kapı aralamayı hedefliyor.