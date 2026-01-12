Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yarın 'Troya' dans gösterisi, 14-15 Ocak'ta 'Fındıkkıran' balesi, 15 Ocak'ta 'Anlat Bakalım', 16 Ocak'ta 'Kanlı Kabare' oyunu, 17 Ocak'ta 'La Traviata' operası sanatseverlerle buluşacak.

AKM'de ayrıca 12-15 Ocak'ta Gazze'de ateş altında kalan küçük bir kızı kurtarmak için verilen mücadeleyi anlatan 'Hind Rajab'ın Sesi' filmi gösterilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, 13-17 Ocak'ta Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde 'Bir Ziyaret', Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde 'Ben Medea Değilim', Kadıköy Müze Gazhane Meydan Sahnesi'nde 'Gidion'un Düğümü', Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde 'Köpek Kalbi', Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde 'Yoldan Çıkan Oyun', Ümraniye Sahnesi'nde 'Fosforlu Cevriye', Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde 'Yenilmez', 17 Ocak'ta FSM Kültür Sanat Merkezi-Rasim Öztekin Sahnesi'nde 'İkinci Perdenin Başı' oyununu tiyatroseverlerin beğenisine sunacak.

'Aydınlıkevler' oyunu 16 Ocak'ta Maximum UNIQ Hall'de sahnelenecek.

Zorlu PSM'de bugün 'Kel Diva', yarın 'Sırça Hayvanlar İnsanlar', 13-14 Ocak'ta 'Don Quixote' (Don Kişot) ve 'Baba', 14 Ocak'ta '9/8'lik Kıyamet', 15 Ocak'ta 'İnsanlar Mekanlar Nesneler', 18 Ocak'ta 'Palamut Zamanı' oyunları izlenebilecek.

Zorlu PSM'de ayrıca Gürcistan Devlet Balesi tarafından 15-17 Ocak'ta 'The Nutcracker' (Fındıkkıran) balesi beğeniye sunulacak.

Konserler

AKM'de 16 Ocak'ta 'İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri', 17 Ocak'ta 'Türk Telekom Prime Kahve Konserleri Cenk Erdoğan Solo', 18 Ocak'ta 'Yeni Yıl Konseri 'Ferahfeza' ve 'İstanbul Filarmoni Orkestrası-Yeni Yıl Konseri' sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Tarkan, 16-17 Ocak'ta Volkswagen Arena'da konser verecek.

Jolly Joker Vadistanbul'da 16 Ocak'ta Yaşar, 17 Ocak'ta Yıldız Tilbe, Jolly Joker Arena Ataşehir'de 16 Ocak'ta Gülşen, 17 Ocak'ta Gökhan Türkmen, Jolly Joker Kartal İstMarina'da 17 Ocak'ta İrem Derici, JJ Atakent Tema'da 16 Ocak'ta Sakiler sahne alacak.

Sevcan Orhan Mahsus Sahne'de, Demet Akalın 16 Ocak'ta Sahne İstanbul'da, Emre Altuğ 17 Ocak'ta Dada Salon Kabarett sahnesinde, Berkay 18 Ocak'ta Maximum UNIQ Hall'de hayranlaruyla bir araya gelecek.

Sergiler

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün katkılarıyla Sultanahmet'teki Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde (TİEM) düzenlenen, 'Kalbe Düşen Işığın Sessiz Hikayesi-Sedef Alp Koleksiyonu Eserleri Sergisi' 5 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

Esenler Belediyesince hazırlanan 'Bir Düşüncenin İzinde: Cemil Meriç Sergisi' Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde ziyaretçileri ağırlıyor.

Erken Cumhuriyet yıllarında Türkiye ekonomisi için lokomotif görevini üstlenen tekstil sanayinin hikayesini ele alan 'Elyaftan Sanayiye: Cumhuriyet'in Kumaşları' sergisi, 15 Ocak'a kadar Caddebostan Kültür Merkezi'nde görülebiliyor.

Ressam Artin Demirci'nin 'Siyahın İçinde, Beyazın İçinde ve Diğer Patikalar' adlı sergisi, 31 Ocak'a kadar Şişli'deki Red Rouge Art'ta izleyiciye sunuluyor.

Ressam Selahattin Kara'nın yeni dönem üretimlerinin sergilendiği 'Saklı Zamanlar', 8-25 Ocak'ta AKM Galeri'de ziyaret edilebilecek.

Sanatçı Aziz Murat Aslan'ın eserlerinden oluşan 'Karagöz'ün İlahi Komedyası: Yedi Suret Yedi Yansıma' sergisi, 8 Şubat'a kadar Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi'nde izlenebilecek.

Sanatçı Elvan Alpay'ın son 5 yılda ürettiği işlere yer verdiği 'Panta Rhei/İşler-Works 2021-2025' sergisi, 30 Ocak'a kadar Sevil Dolmacı Gallery'de sergilenecek.

Özge Kahraman'ın ilk kişisel sergisi 'Karanlığın Hafızası', 15 Şubat'a kadar Haliç Sanat 2'de ziyarete açık olacak.

Juliette Minchin'in Türkiye'deki ilk sergisi 'Where the River Burns', mekana özgü yerleştirmeleriyle Zeyrek Çinili Hamam'da 18 Ocak'a kadar görülebilecek.

'James Cameron Sanatı' sergisi, usta yönetmenin yaratım süreçlerine dair pek çok detayı 28 Şubat'a kadar İstanbul Sinema Müzesi'nde ziyaretçilerle buluşturacak.

Salt Beyoğlu, 1 Mart'a kadar '90'lardan Beri Halıdayız' sergisine ev sahipliği yapacak.

'Ortak Duygular: British Council Koleksiyonu'ndan Yapıtlar' sergisi, 18 Ocak'a kadar Pera Müzesi'nde ziyaret edilebilecek.

Arbella markası tarafından düzenlenen '15. Arbella Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nın sergisi bugün açılacak.

Muhabir: Ömer Mirza Şeker