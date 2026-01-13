Samsun Valiliği, olumsuz hava koşullarının ulaşımda aksamalara yol açabileceğini değerlendirerek 13 Ocak 2026 Salı günü il genelinde eğitim-öğretime ara verildiğini duyurdu. Karar kapsamında, Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm resmi ve özel okullar ile örgün ve yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı kreşler ve Müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ile 4-6 yaş Kur’an kurslarında eğitime bir gün süreyle ara verilecek.

Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler de aynı gün idari izinli sayılacak.