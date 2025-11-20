MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, son bir haftadaki faaliyetlere ilişkin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

MSB: “İklim Değişikliği ile Mücadele İçin 117 Bin Fidan Toprakla Buluştu”

Aktürk, bakanlığın çevre duyarlılığına vurgu yaparak bu yıl toplam 117 bin 237 fidanın toprakla buluşturulduğunu söyledi. Aktürk, “Tüm birliklerimiz çevre bilinciyle hareket ederek yeşil vatana sahip çıkmaya devam edecektir” dedi.

7 PKK’lı Terörist Teslim Oldu, Sınırda 249 Yakalama

Son bir haftada 7 PKK’lı teröristin teslim olduğunu açıklayan Aktürk, Menbiç’te imha edilen 3 kilometrelik yeni tünel ile birlikte Suriye harekât bölgelerinde tespit ve imha edilen toplam tünel uzunluğunun 723 kilometreye ulaştığını belirtti.

Hudut hatlarında yasa dışı geçiş teşebbüslerine yönelik denetimlerin sürdüğünü aktaran Aktürk, hafta içinde çoğu kaçak geçiş yapan 249 kişinin yakalandığını, yıl başından bu yana bu sayının 8 bin 794’e ulaştığını ifade etti. Ayrıca Van ve Hakkari’de yapılan aramalarda 260 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

“Bölgesel Barış İçin Çabamızı Sürdüreceğiz”

Gazze’ye insani yardım akışının güvenli şekilde sağlanması için uluslararası girişimlere destek verdiklerini belirten Aktürk, Türkiye’nin bölgesel barışa katkı sağlayacak her olumlu adımda yer alacağını söyledi.

Olayla İlgili Resmî Açıklama: 4 Personelin İlişiği Kesildi

MSB, İskenderun’daki şehit olayına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“İdari tahkikat ve Adli Tıp raporları tamamlanmıştır. Olayda kastı, kusuru veya ihmali bulunan ve Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen Alay ve Tabur Komutanı dahil 4 personelin TSK ile ilişiği kesilmiş, 8 personele çeşitli disiplin cezaları verilmiştir. Sürece ilişkin adli soruşturma İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir.”

Bakanlık, TSK’nın şeffaflık ilkesine bağlı kalarak kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğini belirterek şehit Mehmetçiklere rahmet ve ailelerine başsağlığı diledi.

Azerbaycan-Gürcistan Sınırında Düşen C-130 Uçağı İncelemeleri Sürüyor

Düşen C-130 askeri kargo uçağına ilişkin kara kutu verilerinin TUSAŞ tesislerinde incelendiğini belirten MSB, uçağın enkaz parçalarının Kayseri 2’nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde detaylı olarak analiz edileceğini kaydetti. Bakanlık, resmî açıklamalar haricindeki iddialara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

PKK’nın Çekilme Açıklaması: “Silah Bırakma Süreci Takip Ediliyor”

Terör örgütü PKK’nın Zap bölgesinden çekilme açıklamasına ilişkin değerlendirme yapan MSB, “PKK’nın silah bırakma ve fesih süreci devletimizin ilgili kurumları tarafından dikkatle takip edilmektedir” ifadelerine yer verdi.

Bilgilendirme toplantısının ardından basın mensupları ile birlikte ağaçlandırma faaliyetleri kapsamında fidan dikimi yapıldı.