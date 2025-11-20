Sonsöz Gazetesi Ankara Tüzel Kişi Temsilcisi, Basın İlan Kurumu 33. Dönem Genel Kurul Üyesi ve www.zafergazetesi.org İnternet Haber Sitesi’nin İmtiyaz Sahibi Bahar Pehlivan Yedier, Sonsöz Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Umut Karakülah, www.sonsoz.com.tr Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali Tepe ile www.sonsoz.com.tr İnternet Haber Editörleri Murat Sururi Özbülbül ve Abbas Satır, BİK Ankara Bölge Müdürlüğü görevine atanan Atakan Çelik’i makamında ziyaret ederek ‘yeni görevinde başarılar’ diledi.

“Başkentin Basınından Gelen Bir İsmin Atanması Gurur Verici”

Ziyarette konuşan Bahar Pehlivan Yedier, Ankara basınında uzun yıllar görev yapmış bir ismin BİK Ankara Bölge Müdürlüğü görevine getirilmesinin “son derece gurur verici” olduğunu ifade etti. Yedier, bu atamanın başkent medyasına yeni bir ivme kazandıracağına inandıklarını belirtti.

“Ankara’da Yerel Medya Çok Daha Güçlü Hale Gelecek”

Göreve yeni atanan Atakan Çelik ise Ankara basınının daha etkin ve nitelikli bir gazetecilik yapabilmesi için çalışacaklarını vurguladı. Yerel medyanın hem geleneksel yapısını koruyarak hem de dijital dönüşüme uyum sağlayarak güçlenmesi gerektiğini belirten Çelik, “Bu süreçte tüm yayın organlarıyla istişare içinde olacağız.” dedi.

Yerel Basının Geleceği İçin Fikir Alışverişi

Ziyarette, Ankara’daki yerel gazetelerin ve internet haber sitelerinin tarafsız, özgür ve kaliteli yayıncılık anlayışıyla nasıl daha güçlü bir yapıya kavuşabileceğine ilişkin değerlendirmeler yapılırken, Atakan Çelik’e BİK Ankara Bölge Müdür Yardımcısı Engin Kaşdaş da eşlik etti. Taraflar, başkent medyasının mevcut durumu ve geleceğine yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmenin sonunda Abbas Satır, kendi kaleme aldığı “Rüzgarlı Sokak” adlı kitabını Atakan Çelik’e hediye etti. Ziyaret toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.