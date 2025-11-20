AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i partisindeki skandallar ve yolsuzlukları örtbas etmekle suçladı. Çelik, Özel’in bu nedenle hem iç siyasi gelişmeleri hem de dış politikayı doğru şekilde değerlendiremediğini savundu.

Çelik, açıklamasında şunları kaydetti:

“Özgür Özel’e kendi partisi içinden bile ‘partiyi temizle’ mesajları kamuoyuna açık biçimde ifade ediliyor. CHP’lilerin CHP’lileri ihbar etmesiyle başlayan süreç yargının konusu olmuştur. Özgür Özel’in bu vahim iddialar hakkındaki tavrı sadece siyasi mugalataya sığınmaktan ibarettir.”

AK Parti Sözcüsü, Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini çeteler ve suç örgütleriyle yan yana anmasının “adres şaşırma ve hadsizlik” olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın ismi her zaman tarihin doğru tarafında ve meşru siyasetin merkezinde yer alır. Özgür Özel ise yaptığı her konuşmada kendi ismini bizzat CHP’liler tarafından ifşa edilen şebekelerin hamisi haline getirmektedir.”

Çelik, Özel’in öncelikli görevinin kendi partisindeki sorunları çözmek olduğunu vurgulayarak, “CHP Genel Başkanı olarak Özgür Özel’in öncelikle kendi partisindeki gerçek CHP’lilere kulak vererek partiyi temizlemesi esas işi olmalıdır. Dürüstlük konusundaki cari açık, siyasi dil cambazlığı ile kapatılmaz” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in partisinden fışkıran skandalları ve yolsuzlukları örtbas etmeye uğraşmaktan başka bir siyasi faaliyeti yok. Bu nedenle de ne iç siyasi gelişmeleri ne de dış politikayı anlayabiliyor.



