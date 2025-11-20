Oyuncu Reyhan Asena Keskinci, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla ünlü sunucu ve oyuncu Evrim Akın hakkında gündemi sarsan iddialarda bulundu. Çocuk yaşta tanınan oyuncu, hem ailesine hem de kendi yaşamına ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

“Babamla Aynı Evde Yaşadı” İddiası

Asena Keskinci, Evrim Akın’ın uzun yıllar boyunca babasıyla birlikte yaşadığını öne sürdü. Bu ilişkinin, ailesinin dağılmasında etkili olduğunu iddia eden genç oyuncu, yaşananların çocukluk döneminde kendisini derinden etkilediğini söyledi.

“Çocukken Setlerde Şiddete Uğradım”

Keskinci, kariyerinin ilk dönemlerinde aynı projelerde yer aldıkları sırada Evrim Akın tarafından fiziksel şiddete maruz kaldığını da iddia etti.

“Ailem Bu Süreçte Parçalandı”

Asena Keskinci, babasıyla ilgili iddiaların yanı sıra aile içi sorunların temelinde Akın’ın olduğuna inandığını belirtti. Keskinci, annesi ve babası arasında yaşanan ayrılık sürecinde yaşadıklarını kamuoyuyla paylaşarak dikkat çekti.

Evrim Akın'dan iddialara yalanlama!