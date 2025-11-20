Ankara'nın Keçiören ilçesinde drift atarak araçlarını vatandaşların üzerine süren sürücü M.A.K., güvenlik güçlerinin müdahalesiyle yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, hem vatandaşların güvenliğini tehlikeye atması hem de sosyal medyada tepki çeken görüntüleriyle gündeme geldi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan Açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından sürücünün videosunu paylaşarak olaya ilişkin açıklamada bulundu. Yerlikaya, yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

“Yıl 2025 ama hâlâ vatandaşlarımızın canını hiçe sayarak drift atan sürücüler var. Bu görüntüler asla kabul edilemez. Ankara Keçiören’de drift atıp aracını vatandaşların üzerine sürerek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren M.A.K. yakalandı. Gereği yapıldı.”

Bakan Yerlikaya, yeni trafik kanunu teklifine göre drift yapan sürücülere uygulanacak cezaları da hatırlattı:

140 bin TL idari para cezası ,

60 gün süreyle sürücü belgesinin geri alınması ,

60 gün süreyle aracın trafikten men edilmesi ,

Son 5 yıl içinde ikinci ihlal durumunda sürücü belgesinin iptali.

Yerlikaya, vatandaşları benzer ihlalleri gördüklerinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmeleri konusunda uyardı.

Tutuklama Kararı

Sürücü M.A.K., gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, Ankara’da trafik güvenliği ve sürücü kurallarına uyum konusunda kamuoyunda geniş yankı buldu.