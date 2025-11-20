Sahada çalışan hemşirelerden aldığımız bilgiye göre özellikle HPV testi, COVID benzeri şikâyetler ve uyuz belirtileri için gelenlerin sayısı son haftalarda belirgin şekilde yükselmiş durumda.

“HPV Testi İsteyenler Çoğaldı”

Hastanelerde çalışan hemşireler, son günlerde HPV testi yaptırmak isteyenlerin belirgin şekilde arttığını söylüyor.

Bu artışın nedeni kesin bilinmiyor ancak sağlık çalışanlarına göre hem farkındalık yükseldi hem de riskli temas sonrası insanlar daha hızlı başvurmaya başladı.

COVID Benzeri Şikâyetler de Yoğun

Ateş, öksürük, boğaz ağrısı ve aşırı halsizlik…

Polikliniklere gelen birçok kişi bu belirtilerle başvuruyor. Sağlık çalışanları, “COVID tamamen bitmedi. Grip ve COVID benzeri tablolar çok geliyor” diyerek yoğunluğun arttığını belirtiyor.

Uyuz Şikâyetlerinde Gözle Görülür Artış

Kaşıntı, kızarıklık ve gece artan rahatsızlık hissiyle gelen hasta sayısının da arttığı belirtiliyor.

Hemşireler, “Uyuz başvuruları da son haftalarda çoğaldı. İnsanlar kendi kendine krem alıp çözmeye çalışıyor ama çoğu zaman daha kötü oluyor” diyor.

Sağlık çalışanlarına göre en büyük sorun belirtilerin birbirine çok benzemesi.

Ne Öneriliyor?

Uzayan kaşıntıda doktora gitmek

Riskli temas sonrası HPV testini geciktirmemek

COVID benzeri belirtilerde kendini zorlamadan dinlenmek

Kendi kendine ilaç kullanmamak

Çocuklarda şikâyet varsa beklemeden muayene olmak