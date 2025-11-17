Beren Saat’in başrolünde yer aldığı OGM Pictures yapımı “Gizli Profil” filmi, Prime Video’da yayınlanacağı iddia edilse de 19 Aralık’ta önce sinemalarda izleyiciyle buluşacak. Caner Alper ve Mehmet Binay’ın yönettiği filmde Beren Saat, Gamze Karaduman, Yiğit Özşener ve Furkan Andıç rol alıyor. Film, cesur sahneleriyle şimdiden dikkat çekiyor.

Gizli Profil’in Konusu

Filmde Rengin (Beren Saat), ülkenin en tanınmış araştırmacı gazetecilerinden biridir. Yeni yazı dizisi için büyük bir konuyu araştırırken, kimliğini gizlemesi gereken bir süreçte Zeyno ile bir anlaşma yapar. Zeyno’nun özgür ve kontrolsüz yaşam tarzı, Rengin’in düzenli ve planlı hayatını sarsar.

İki kadının arasındaki ilişki, başlangıçta sadece mesleki bir zorunluluk olarak görünse de zamanla güçlü ve kırılgan bir bağa dönüşür. Bu bağ, Rengin’in kariyerini ve itibarını tehdit ederken, evliliğinde de çatlaklar yaratır. Film, iki kadının güç, güven ve kimlik temaları üzerinden kurduğu ilişkileri, dostluk ve kişisel sınırlar çerçevesinde işliyor. Rengin ve Zeyno, yolları kesiştikçe kendi hayatlarındaki gizli gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalıyor.