Ülkenin 25 bin 330 kilometrekarelik yüzölçümüyle 4'üncü büyük şehri Erzurum, çetin ve uzun geçen kışıyla da dikkati çekiyor. Kar yağışı öncesi tüm hazırlıklarını tamamlayan Erzurum Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele için greyder, kazıcı-yükleyici, kar bıçaklı kamyon, kar bıçaklı tuzlama kamyonu, rotatif ve taşıyıcı tır gibi iş makinelerini bakımdan geçirdi.

Kentin 8 bini kırsal olmak üzere yaklaşık 9 bin kilometrelik yol ağında karla mücadele edecek belediye ekipleri, 700 personel ve 1200 iş makinesiyle bu çalışmayı sorunsuz şekilde yapmayı planlıyor.

Yollardaki buzlanmayı çözmek için 10 bin ton tuzu da depolarda bekleten belediye ekipleri, karla mücadeleyi merkezde Fen İşleri Daire Başkanlığı, ilçelerde ise Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştiriyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, AA muhabirine, kış hazırlıklarını tamamladıklarını ve karın yağmasını beklediklerini söyledi.

Karın yüksek kesimlerde kısmen etkili olduğunu aktaran Aynalı, şöyle devam etti:

'Yüksek kesimlere kar yağdı ama henüz alçaklarda karımız yok. Yarın kar yağacakmış gibi bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Ekip, ekipmanlarımız, personellerimiz hazır. Coğrafyamız büyük olduğu için karla mücadele yükümüz de çok ağır oluyor ama biz bütün dinamiklerimizle mücadeleye hazırız. Her sene başarıyla yürüttüğümüz karla mücadele çalışmalarını bu sene de yine inşallah iyi bir şekilde yürüteceğiz.'

Çalışmalar hem kırsalda hem merkezde yapılacak

Erzurum'da şehir merkezi ve kırsal alanlardaki yol ağlarında hummalı çalışmaların yapılacağını dile getiren Aynalı, özellikle kırsalda karla mücadelenin zorluğunu kaydetti.

Aynalı, '8 bin kilometre kırsal yol ağımız var. Rüzgar ve tipi açtığınız yolları anında kapatabiliyor. Bununla ilgili tabii birtakım güçlükler yaşıyoruz ama üstesinden geliyoruz. Yine şehir merkezinde kar yağdığı gün yolları anında açıyoruz. Daha sonra bu yaya ve taşıt yollarındaki biriktirdiğimiz karları da şehirde bırakmıyoruz. Bunları da şehir dışına taşıyoruz.' dedi.

10 bin ton tuz kullanımı bekleniyor

Kentte, karla mücadele edecek ekibin tecrübeli olduğunu belirten Aynalı, 'Personelimiz artık bu konuda meleke kazanmış durumda.' diye konuştu.

Her yıl ortalama 10 bin ton tuzun kış aylarında yollardaki buzu eritmek için kullanıldığına işaret eden Aynalı, bu rakamın yağan karın durumuna göre 15 bin tonlara kadar çıkabildiğini dile getirdi.