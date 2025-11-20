TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sürerken, eğitimdeki sorunlara dikkat çekmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı önünden TBMM’ye yürümek isteyen Eğitim-İş üyeleri polis engeliyle karşılaştı. Bakanlık binası çevik kuvvet ekipleri tarafından abluka altına alınırken, yürüyüşe izin verilmedi.

Barikatların önünde açıklama yapan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin yetersiz olduğunu vurgulayarak yaşanan engellemeyi “utanç” olarak nitelendirdi.

Özbay, şunları söyledi: “Öyle bir utanç yaşıyoruz ki, bakan kendi çocuğunu özel okula gönderiyor. Bu yolun açılmasını, utanç barikatının kaldırılmasını bekliyoruz. Bize izin vermeyen valiye şu fotoğrafı gösterin: Tarikatlar yürüyebiliyor ama öğretmenler yürüyemiyor.”

“Halkın önünde kimse duramaz”

Tüm yurttaşlara çağrı yapan Özbay, yaklaşık bir saattir emniyet güçleriyle görüştüklerini, buna rağmen yürüyüşe izin verilmediğini belirtti: “Trafiği engellemeden, kaldırımlardan yürümek istediğimizi söyledik ancak ‘asla olmaz’ yanıtı verildi. Bu bütçe ülkedeki herkesi ilgilendiriyor. Tüm yurttaşlarımızı buraya davet ediyoruz. Halkın önünde hiç kimse olamaz.”

Barikatların artırıldığını söyleyen Özbay, eylemcileri Meclis’e doğru oturma eylemi için davet etti: “Bakın barikat yetmedi, iki sıra çevik kuvvet dizdiler. Örgütümüzü yarım saat oturmaya davet ediyoruz. Polise yarım saat süre veriyoruz; açılmazsa demokratik hakkımızı kullanacağız.”