Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Parti genel merkezinde basın açıklaması yaptı. Özdağ, ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi kapsamında Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun İmralı’ya olası ziyaretine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Özdağ, “Öcalan İmralı'dan çıkıp Ankara'ya gelecek, parti kuracak” dedi.

Özdağ’ın en dikkat çeken açıklamaları ise TBMM’de sürdürülen ve kamuoyunda “Öcalan Komisyonu” olarak bilinen çalışmalara yönelik oldu. Komisyonun toplantılarının halka kapalı olduğunu söyleyen Özdağ, buna karşın “PKK’nın siyasi uzantılarının sürece dahil edildiğini” iddia etti.

Özdağ, devlet yetkililerinin komisyonda güncel güvenlik ve istihbarat bilgilerini paylaştığını belirterek, “Bu bilgiler devlet sırrı diye halktan saklanıyor ama PKK’nın siyasi temsilcilerine açık hale geliyor” dedi.

“APO’YA UMUT HAKKI TANINACAK”

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın açıklamalarını hatırlatan Özdağ, Abdullah Öcalan’ın “umut hakkı” kapsamında serbest bırakılacağı ve Ankara’da yeni bir siyasi parti kuracağı yönünde bir plan olduğunu öne sürdü.

Özdağ, “Öcalan da serbest kalacak, Demirtaş da serbest kalacak. Planlama tamamlanmış durumda. Sadece Türk halkına nasıl anlatacakları üzerinde çalışıyorlar” dedi.

“TERÖRİST AYAĞINA GİDEREK TARİHE GEÇMEYİN”

TBMM komisyonunun İmralı’ya gitme olasılığına da değinen Özdağ, milletvekillerine seslenerek “Bir teröristin ayağına giderek tarihe geçmeyin” ifadelerini kullandı. Bu ziyareti “Türkiye’nin sembolik mağlubiyeti” olarak nitelendirdi.

Açıklamalarının devamında, Türkiye’nin yeni anayasa tartışmaları üzerinden “federatif bir yapıya doğru itildiğini” savunan Özdağ, ABD ve İsrail’in bölgesel politikalarının Türkiye için risk oluşturduğunu dile getirdi.