Çankaya Belediyesi’nin katkılarıyla Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 36. Ankara Film Festivali, Devlet Tiyatroları Şinasi Sahnesi’nde yapılan görkemli açılış töreniyle başladı. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, sanat dünyasından birçok isimle birlikte geceye katılarak festivalin heyecanını paylaştı.

“Festivalimize Ev Sahipliği Yapmaktan Mutluluk Duyuyoruz”

Sunuculuğunu Gülay Afşar’ın üstlendiği açılış programı, Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 asker için yapılan saygı anmasıyla başladı. Ardından, festivale katkı sunan kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketleri verildi. Çankaya Belediyesi adına plaketi alan Başkan Hüseyin Can Güner, sinemanın bir kentin ruhunu yansıtan en güçlü sanat dallarından biri olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Sinemayı 36 yıldır Ankaralılarla buluşturan bu festivale yeniden ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çankaya’da sizleri ağırlamak ve bu özel geceyi paylaşmak bizim için büyük bir onur. Festivale emek veren herkese şükranlarımı sunuyor, ödül alan sanatçılarımızı kutluyorum. İlgi ve destekleri için tüm Ankaralılara teşekkür ediyorum.”

Onur Ödülleri Sahiplerini Buldu

Festivalin açılış gecesinde, sinema ve sahne sanatlarına damga vuran isimler onurlandırıldı.

Vakıf Özel Ödülü , tiyatro ve sinemadaki üretimleri ve toplumsal katkıları nedeniyle Demet Evgar ’a verildi.

Aziz Nesin Emek Ödülü , sahne sanatlarına uzun yıllardır sunduğu değerli katkılar nedeniyle Zuhal Olcay ’a takdim edildi.

Sanat Çınarı Ödülü ise sanat hayatındaki güçlü birikimiyle Rutkay Aziz ’in oldu.

Genç yönetmen Selman Nacar, Kitle İletişimi Genç Sanatçı Ödülünün sahibi olurken; Türkiye’de sinema kültürünü geliştirmeye yönelik çalışmalarıyla Sinematek/Sinemaevi, Kitle İletişimi Özel Ödülüne layık görüldü.

Törene katılamayan Zuhal Olcay ve Demet Evgar, geceye video mesajlarıyla bağlanarak teşekkürlerini iletti.

17 Ülkeden 55 Film İzleyiciyle Buluşacak

21 Kasım’a kadar sürecek olan festival; usta yönetmenlerin yeni yapımlarından genç sinemacıların yenilikçi projelerine, dünya sinemasının öne çıkan filmlerinden özel seçkilere uzanan geniş bir programla sinemaseverleri ağırlayacak. Bu yılki festivalde 17 ülkeden 59 yönetmenin 55 filmi gösterimde olacak.

Festival kapsamında Ulusal Uzun Film, Belgesel, Ulusal Kısa Film ve Ankara Filmleri yarışmaları da her yıl olduğu gibi yine büyük ilgi görecek.