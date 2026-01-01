İran’da artan hayat pahalılığı ve ekonomik sorunlara karşı başlayan protestolar, 2026’nın ilk günlerinde de etkisini sürdürüyor. Ülkenin farklı kentlerinde devam eden gösterilerde tansiyon yükselirken, Asadabad’da protestocuların bir Besiç üssünü ateşe verdiği bildirildi.

Güvenlik güçleri ile göstericiler arasında zaman zaman gerginlik yaşanırken, olaylara ilişkin resmi makamlardan henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Protestoların Arka Planında Ekonomik Çöküş Var

İran’da 2025’in son aylarında başlayarak 2026’ya taşan protesto dalgasının temelinde, ülkenin içinde bulunduğu derin ekonomik kriz bulunuyor. İran riyalinin ABD doları karşısında hızla değer kaybetmesi, temel tüketim ürünleri ve enerji fiyatlarında ciddi artışlara yol açtı.

Döviz kurlarındaki kontrolsüz yükseliş, halkın alım gücünü büyük ölçüde düşürürken, geçim sıkıntısı geniş kitleler üzerinde ciddi bir baskı oluşturdu.

Yaptırımlar ve Güvenlik Endişesi Tepkiyi Artırdı

Ekonomik krizin derinleşmesinde, İran’ın nükleer programı nedeniyle yeniden uygulamaya konulan Birleşmiş Milletler yaptırımlarının ve ülkenin uluslararası finans sisteminden giderek izole edilmesinin etkili olduğu belirtiliyor.

Öte yandan 2025 yılı ortasında yaşanan İran-İsrail gerilimi, toplumda güvenlik endişelerini artırdı. Devlet kaynaklarının askeri harcamalara yönlendirilmesine tepki gösteren vatandaşlar, ekonomik refahın geri plana atıldığını savunuyor.

Gösteriler Çarşıdan Üniversitelere Yayıldı

Tahran’daki Büyük Kapalı Çarşı esnafının kepenk kapatmasıyla görünür hale gelen protestolar, kısa sürede üniversite öğrencileri ve işçi gruplarının katılımıyla kitlesel eylemlere dönüştü. Ülke genelinde protestoların önümüzdeki günlerde de sürmesinden endişe ediliyor.