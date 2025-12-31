Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-2025/5) ile Sürekli İşçi Kurası sonucunda Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleşen personelin atama işlemlerinin sona erdiğini duyurdu. Memişoğlu, yeni görevlendirilen personelin en geç 15 Ocak 2026 tarihine kadar görevlerine başlayacağını bildirdi.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yeni yıla sağlık hizmetlerini daha da güçlendirerek girdiklerini vurguladı.

“Sağlık Ordumuz Güçlenerek Yoluna Devam Ediyor”

Açıklamasında sürecin titizlikle yürütüldüğüne dikkat çeken Memişoğlu, KPSS ve kura yoluyla yerleşen personelin kısa süre içinde sahada hizmet vermeye başlayacağını belirtti. Yeni çalışma arkadaşlarının, vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Bakan Memişoğlu’ndan Yeni Personele Mesaj

Memişoğlu açıklamasında, “2025/5 KPSS ve Sürekli İşçi Kurası ile Bakanlığımıza yerleşen personelimizin atama işlemleri, yürütülen hassas çalışmalar sonucunda tamamlanmıştır. Yeni çalışma arkadaşlarımız, 15 Ocak 2026’ya kadar görevlerine başlayarak sağlık teşkilatımızın bir parçası olacaktır. Sürecin tüm adaylarımız ve sağlık camiamız için hayırlı olmasını diliyor, görevlerinde başarılar temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.