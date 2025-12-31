Gaziantep Valisi Kemal Çeber, yılbaşı öncesinde Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenliği Yönetim Merkezi’ne ziyaret gerçekleştirdi. Kent genelindeki güvenlik kameraları üzerinden yapılan denetimleri inceleyen Çeber, sahada görev yapan emniyet personelinin yeni yılını kutladı.

Yeni yıla görev başında giren asker, polis ve kamu görevlilerini de ziyaret eden Vali Çeber, vatandaşların huzur ve güven içinde yeni yıla girebilmesi için geniş kapsamlı önlemler alındığını ifade etti. Çeber, yılbaşı süresince kent genelinde 2 bin 613 araç ve 12 bin 117 kamu personelinin görev yapacağını açıkladı.

“Tüm Ana Güzergâhlar Ulaşıma Açık”

Karla mücadele çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Vali Çeber, şu ana kadar ciddi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtti. Nurdağı güzergâhında zaman zaman kapanmalar meydana geldiğini ancak ekiplerin hızlı müdahalesiyle yolların yeniden ulaşıma açıldığını söyleyen Çeber, şehir merkezindeki ana arterlerin de açık olduğunu kaydetti.

Bazı küçük çaplı trafik kazalarının yaşandığını ifade eden Çeber, görev değişimi sırasında Nurdağı yönünde kayma sonucu kaza yapan AFAD aracındaki personelin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Ara yollarda geçici kapanmalar yaşandığını, bu nedenle okulların tatil edildiğini dile getirdi.

Yılbaşı İçin Rekor Sayıda Görevli Sahada

Vali Çeber, bu yıl alınan önlemler kapsamında son yılların en yüksek personel sayısına ulaşıldığını belirterek, emniyet, jandarma, belediyeler, AFAD, Kızılay ve diğer kurumların koordinasyon içinde görev yaptığını söyledi. Görev yapan personelin büyük bölümünü emniyet ve jandarma birimlerinin oluşturduğunu da sözlerine ekledi.

Okullar İçin Yeni Karar Gündemde

Eğitim-öğretime ara verilmesine ilişkin de açıklama yapan Çeber, hava koşullarının yakından takip edildiğini belirtti. Perşembe günü yapılacak değerlendirme sonrası, okulların tatil edilip edilmeyeceğinin en geç akşam saatlerine kadar duyurulacağını söyleyen Çeber, cuma günü için de öğrencilere sürpriz bir karar alınabileceğinin sinyalini verdi.