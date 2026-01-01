Yangın, saat 21.30 sıralarında Nüzhetiye Mahallesi'nde bulunan ahşap evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olumsuz hava koşulları ve yollarda oluşan don nedeniyle ekipler olay yerine ulaşmakta güçlük çekerken, kar küreme araçları çalışmalara destek verdi. Yangın sırasında evde bulunan 2 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri ambulansta yapılan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan iki kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ahşap evin yanarak kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)
İznik’te Ahşap Evde Yangın
Bursa’nın İznik ilçesinde bir ahşap evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Olayda dumandan etkilenen 2 kişi tedavi altına alınırken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kaynak: DHA
Yorumlar
Trend Haberler
Malatya’da Bıçaklı Kavga: 19 Yaşındaki Sena Nur Doğan Hayatını Kaybetti
Fenerbahçe'de Şok Ayrılık! Yıldız Futbolcu Rusya'ya Gidecek mi ?
Başkentte Yüksek Kesimler Beyaza Büründü
Sivas-Kayseri kara yolu ulaşıma kapandı!
Öz Orman İş Sendikası’ndan 2025 Yangın Raporu
EMEKLİLİKLERİ TEDİRGİN EDEN HABER