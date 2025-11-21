Battalgazi ilçesi İsmetiye Mahallesi’nde bulunan 5 katlı apartmanın yıkılmasıyla ilgili açılan davada, sanıklar “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan yargılandı. Duruşmaya bazı belediye görevlileri ve projede imzası bulunan mühendisler katıldı.

Belediyede dönemin görevli mühendislerinden Ahmet Özer, yargılanmaktan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Malatya’da çok sayıda binada görev yaptığını, görevini yerine getirdiğini savundu.

Görevli memur Alper Yiğit, o dönemde çekme kat için statik proje istenmediğini belirtti.

Statik projeyi hazırlayan inşaat mühendisi Bülent Yeroğlu ise 1997’de yapılan dubleks tadilatla ilgisi olmadığını, yeni proje talep edilmediğini söyleyerek beraatini istedi.

Mahkemenin kararı

İki saatlik aranın ardından açıklanan kararda:

Ahmet Turan Üzmez – 13 yıl 9 ay (tutuklama)

Bülent Yeroğlu – 13 yıl 9 ay (duruşmada salonda tutuklandı)

Mustafa Bingöl – 9 yıl 5 ay 10 gün

Alper Yiğit – 8 yıl 10 ay 20 gün

Duran Özdemir – 8 yıl 10 ay 20 gün

Şükrü Karaca – 8 yıl 10 ay 20 gün

Ahmet Özer – 9 yıl 5 ay 10 gün

Yusuf Kılıç – 7 yıl 4 ay 10 gün

Beraat edenler:

Şazi Doğdu

Latif Yıldırım

Mahkeme, ceza alan sanıkların suçunun “bilinçli taksir” kapsamında değerlendirildiğini belirtti.

Apartman 26 cana mal olmuştu

6 Şubat depremlerinde yıkılan Balanlı Apartmanı’nda 26 kişi yaşamını yitirmiş, 14 kişi yaralanmıştı. Binanın geçmiş yıllarda tadilat gördüğü, statik projelerin yenilenmediği ve deprem öncesi farklı hasar kayıtlarının bulunduğu duruşma sürecinde ortaya çıkmıştı.

Davanın tamamlanmasıyla birlikte, deprem sonrası yürütülen yargılamalardan birinde daha karar verilmiş oldu.