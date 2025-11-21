Olay, geçen çarşamba gecesi Güllübağ Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alacak nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya döndü. İki ayrı otomobille birbirlerinin yolunu kesen taraflar, pompalı tüfeklerle karşılıklı ateş açtı. Çatışma çevrede korkuya neden oldu. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerası ile halk otobüsünün araç kamerasına da yansıdı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan Ali Eskiler ve Baver A. (24), ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Eskiler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Baver A.’nın durumunun ise ağır olduğu bildirildi.

ÇELİK YELEKLE ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Polis ekipleri, silahlı kavgaya karıştığı belirlenen 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 6’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 6'sı ise çelik yelek giydirilip, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, olayda saçmaların isabet ettiği 1 halk otobüsü, 3 otomobil, 2 bina ve 1 markette de hasar meydana geldiği belirtildi. (DHA)