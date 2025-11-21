Ankara’da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin (eski adıyla GATA) yeniden askeri hastane statüsüne döneceği yönündeki sosyal medya paylaşımları son günlerde dikkat çekti. Özellikle bazı hesaplarda paylaşılan görüntüler, “GATA yeniden askeri yapıya mı geçiyor?” sorusunu gündeme taşıdı.

Hastane, 2016 yılında yapılan düzenlemeyle sivilleştirilmiş ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet vermeye başlamıştı. Son günlerde ortaya çıkan iddialar ise bu statünün yeniden değiştirileceği yönünde.

Şu ana kadar Milli Savunma Bakanlığı ya da Sağlık Bakanlığı tarafından bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı. Hastanenin mevcut hizmet düzeniyle ilgili de herhangi bir değişiklik duyurulmuş değil.

Ankara’da yaşayanlar ve hastaneyi sık kullanan vatandaşlar, iddiaların netlik kazanmasını bekliyor. Yetkili kurumlardan gelecek açıklama sürecin nasıl ilerleyeceğini gösterecek.