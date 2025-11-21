Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 4 ay süren teknik takip sonucu Acıgöl, Avanos ve Ürgüp ilçelerinde 43 adrese sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. 1 helikopter, 2 İHA, 3 dedektör köpeği ve 247 personelin katıldığı operasyonda 40 şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 413 gram bonzai, 155 gram metamfetamin, 38 gram kokain, 210 gram esrar ile 6 tabanca ve 5 av tüfeği ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 40 şüpheliden 14'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 25 ise sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine konulurken, diğer şüpheliler ise salıverildi. (DHA)