Sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre, ABD’nin Diversity Visa Programı için bu dönem pasaport şartının getirilebileceği konuşuluyor.

Başvuru sürecine dair resmi bir açıklama yapılmazken, şartın hayata geçmesi durumunda başvuru sahiplerinin formu doldurmadan önce geçerli pasaporta sahip olması gerekecek.

Green Card başvuru ücretinin yine 1 dolar seviyesinde kalacağı belirtiliyor. Pasaport zorunluluğu iddiası özellikle Türkiye’de başvurmayı planlayan adayların dikkatini çekerken, gözler ABD’nin resmi duyurusuna çevrilmiş durumda.

Yetkililerden gelecek açıklamalarla birlikte başvuru kurallarının netleşmesi bekleniyor.