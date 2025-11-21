20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü, Türkiye Komünist Gençliği’nin (TKG) çocuk işçi ölümlerine dikkat çeken açıklamaları ve eylemleriyle gündeme geldi. TKG, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 2025 yılı içinde 83 çocuk işçinin hayatını kaybettiğini öne sürdü.

Açıklamada, çocuk işçiliğinin ve iş cinayetlerinin Türkiye’nin acil çözüm bekleyen sorunları arasında bulunduğu belirtilerek, “Kardeşlerimizi her gün öldüren bu düzenden hesap sormak için buluştuk” ifadeleri kullanıldı.

Ankara ve İstanbul’da Protesto!

TKG üyeleri, Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında dün Ankara ve İstanbul’da bir araya gelerek çocuk işçiliğine ve çalışma yaşamındaki güvencesiz koşullara dikkat çeken protesto gösterileri düzenledi. Eylemlerde çocukların çalışma hayatına itilmesine tepki gösterilirken, çocukların eğitim, sağlık ve güvenli yaşam hakkının korunması gerektiği vurgulandı.

Katılımcılar, çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması için daha güçlü denetim, yasal düzenleme ve sosyal politika çağrısında bulundu.