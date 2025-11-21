Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olan 25 Kasım yaklaşırken, Kadın Dayanışma Komiteleri (KDK) Türkiye’nin birçok kentinde kadınları ortak eylemlere çağırdı. KDK, kadınların maruz kaldığı şiddet, adaletsizlik ve korunmasızlığa karşı “Bu kez kelimelerle değil, gürültümüzle geliyoruz” diyerek büyük eylem yapacaklarını duyurdu.

Yapılan açıklamada, kadınların yıllardır duyulmayan çığlıklarına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

  • “Şiddet görürken duyulmuyor.”
  • “Koruma istediğimizde duyulmuyor.”
  • “Ölmek istemiyorum dediğimizde duyulmuyor.”

KDK, kadınlara dayanışma çağrısı yaparak tencere, tava, kepçe, anahtar, düdük ve kendi emeğini temsil eden her tür aletle buluşmalara katılma davetinde bulundu. Amaçlarının, kadınların sesini duymayanları bu kez "rahatsız edecek kadar güçlü bir gürültüyle" uyarmak olduğu belirtildi.

Türkiye’nin Dört Bir Yanında Buluşmalar

  • Kadın Dayanışma Komiteleri’nin duyurduğu etkinlik noktaları şöyle:
  • İstanbul23 Kasım Pazar, 14.00 | Şişli Cevahir AVM önü
  • Ankara25 Kasım Salı, 19.00 | Sakarya Caddesi İş Bankası önü
  • İzmir25 Kasım Salı, 19.30 | Karşıyaka İZBAN önü
  • Eskişehir25 Kasım Salı, 18.30 | Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kapısı önü
  • Adana23 Kasım Pazar, 16.00 | Baraj Yolu 6.5 Durak Migros önü
  • Mersin22 Kasım Cumartesi, 18.00 | Forum AVM Midpoint önü
  • Çanakkale25 Kasım Salı, 18.00 | Saat Kulesi önü
  • Denizli25 Kasım Salı, 18.00 | Gazi İlkokulu önü
  • Hatay (Defne)25 Kasım Salı, 18.30 | Sümerler Mahallesi Maksim
  • Muğla (Menteşe)25 Kasım Salı, 18.00 | Sınırsızlık Meydanı

Muhabir: Melisa Sapaz