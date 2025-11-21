Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olan 25 Kasım yaklaşırken, Kadın Dayanışma Komiteleri (KDK) Türkiye’nin birçok kentinde kadınları ortak eylemlere çağırdı. KDK, kadınların maruz kaldığı şiddet, adaletsizlik ve korunmasızlığa karşı “Bu kez kelimelerle değil, gürültümüzle geliyoruz” diyerek büyük eylem yapacaklarını duyurdu.

Yapılan açıklamada, kadınların yıllardır duyulmayan çığlıklarına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

“Şiddet görürken duyulmuyor.”

“Koruma istediğimizde duyulmuyor.”

“Ölmek istemiyorum dediğimizde duyulmuyor.”

KDK, kadınlara dayanışma çağrısı yaparak tencere, tava, kepçe, anahtar, düdük ve kendi emeğini temsil eden her tür aletle buluşmalara katılma davetinde bulundu. Amaçlarının, kadınların sesini duymayanları bu kez "rahatsız edecek kadar güçlü bir gürültüyle" uyarmak olduğu belirtildi.

Türkiye’nin Dört Bir Yanında Buluşmalar

Kadın Dayanışma Komiteleri’nin duyurduğu etkinlik noktaları şöyle:

İstanbul – 23 Kasım Pazar, 14.00 | Şişli Cevahir AVM önü

Ankara – 25 Kasım Salı, 19.00 | Sakarya Caddesi İş Bankası önü

İzmir – 25 Kasım Salı, 19.30 | Karşıyaka İZBAN önü

Eskişehir – 25 Kasım Salı, 18.30 | Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kapısı önü

Adana – 23 Kasım Pazar, 16.00 | Baraj Yolu 6.5 Durak Migros önü

Mersin – 22 Kasım Cumartesi, 18.00 | Forum AVM Midpoint önü

Çanakkale – 25 Kasım Salı, 18.00 | Saat Kulesi önü

Denizli – 25 Kasım Salı, 18.00 | Gazi İlkokulu önü

Hatay (Defne) – 25 Kasım Salı, 18.30 | Sümerler Mahallesi Maksim

– 25 Kasım Salı, 18.30 | Sümerler Mahallesi Maksim Muğla (Menteşe) – 25 Kasım Salı, 18.00 | Sınırsızlık Meydanı