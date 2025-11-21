Türkiye'nin 25 yıldır Avrupa kupası kazanamadığını hatırlatan Buruk, şu ifadeleri kullandı:

“En son UEFA Kupası'nı kazandığımız dönemden bu yana böyle bir başarı yaşanmadı. O dönemde sahada olan biri olarak söylüyorum; Avrupa’da yeniden kupa kazanmayı hayal etmeliyiz. Kazanırsınız ya da kazanamazsınız ama her turnuvaya bu hayalle çıkmalısınız. Biz bu hayali kuruyoruz. Futbolcu olarak yaşadığım gururu inşallah teknik direktör olarak da yaşamak istiyorum. Artık Avrupa’ya daha yakınız. Şampiyonlar Ligi performansımız Türk futbolunun dikkat çekmesini sağladı.”

“Beşinci Yıldız Kariyerimin En Önemli Dönüm Noktalarından”

Galatasaray’la elde ettikleri başarılara değinen Buruk, beşinci yıldızın hem kendisi hem de takım için tarihi bir hedef olduğunu söyledi:

“Kariyerimdeki en büyük dönüm noktası kesinlikle Galatasaray’a gelişimdir. Doğru oyuncu grubu, doğru teknik ekip ve doğru yönetimle üç sezonda şampiyon olduk. Geçen sezon hedefimiz beşinci yıldızı takmaktı ve bunu başardık.”

Osimhen Transferi: “Kimsenin İnanmadığı Bir Şeyi Başardık”

Transfer çalışmalarına da değinen tecrübeli teknik adam, Icardi ve Osimhen’in takım için önemini vurguladı:

“Transferde doğru oyuncuyu takıma katmak çok önemlidir. Bu yıl yöneticilerimiz ne istediysek yaptı. Icardi ve Osimhen gibi iki çok değerli forvetimiz var. Osimhen’in transferi büyük bir başarıydı; kimsenin inanmadığı bir şeyi başardık.”

“Galatasaray Bir Kültürdür, Hedefler Asla Bitmez”

Buruk, Galatasaray kültürünün kendisi için ne ifade ettiğini şu sözlerle anlattı:

“Galatasaraylı olmak bir kültürdür. Takım tutmak başka bir şeydir, Galatasaraylı olmak çok daha farklıdır. Galatasaray’ın hedefleri hiç bitmez. Yönetimimiz hem ekonomik hem sportif anlamda çok büyük çaba gösteriyor. Biz de bu hedefleri sahada en üst seviyeye taşımaya çalışıyoruz.”

Şampiyonlar Ligi Odaklanması: “Baskıyı Yönetmek Zorundasınız”

Şampiyonlar Ligi maçları öncesi ve sonrası lig maçlarında odaklanmanın zor olduğunu söyleyen Buruk, “Oyuncuların motivasyonu Şampiyonlar Ligi’nde farklı oluyor. Lig maçlarında aynı konsantrasyonu sağlamak kolay değil ama bu baskıyı yönetmek öğrenilmesi gereken bir durum.” dedi.

“Galatasaray Beni Yetiştirdi”

Buruk, altyapı yıllarının kendisine kazandırdıklarını da anlattı:

“11 yaşında altyapıya girdim. Hocalarımız bize Galatasaray disiplinini ve davranış tarzını öğretti. Galatasaraylı olmak hem saha içinde hem dışında doğru bir birey olmak demektir.”

“Ronaldo ile Oynamak Büyük Bir Deneyimdi”

İtalya’da oynadığı yıllara da değinen Buruk, “Ronaldo gibi dünya yıldızlarıyla aynı sahayı paylaşmak büyük bir deneyimdi. Hem futbolcu hem de ülkesini temsil eden bir birey olarak büyük sorumluluk taşıyorsunuz.” dedi.