Yüksel Erimtan Kimdir?

1928 İstanbul doğumlu Yüksel Erimtan, 1951 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden mezun olarak inşaat yüksek mühendisi unvanını aldı. Cumhuriyetin ilk kuşak mühendislerinden biri olan Erimtan, kariyerinde mühendislik bilgisini tarih, kültür ve sanat alanlarına da taşımayı görev bildi.

Erimtan, Karabük Demir Çelik İşletmeleri, NATO havaalanı inşaatları ve Devlet Su İşleri Barajlar Dairesi gibi kritik projelerde edindiği deneyimle, mühendislik vizyonunu geliştirdi. 1959 yılında kurucuları arasında yer aldığı GAMA Şirketler Grubu’nda uzun yıllar Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Azası olarak görev yaptı. Erimtan liderliğinde GAMA, Türkiye’nin ilk yüksek basınçlı boru hattı, ilk ön gerilimli beton fabrikası, ilk yabancı ortaklık ve ilk büyük BOT projesi gibi pek çok “ilk”e imza attı.

1989’da Moskova’da MİR Şirketi, 1990’da EMT Erimtan Müşavirlik Taahhüt Ticaret A.Ş.’yi kurarak Türkiye’nin uluslararası inşaat projelerinde öncü rolünü sürdürdü. Ayrıca Uruguay’ın Türkiye Fahri Başkonsolosu (1986–2009) olarak görev yaptı.

Kültür ve Sanata Katkıları

Yüksel Erimtan, kültür ve sanat alanında da öncü girişimlere imza attı. 1996’da Kültür Varlıkları Koleksiyoncular Derneği, 2009’da Yüksel Erimtan Kültür ve Sanat Vakfı’nı kurdu. Vakfın en önemli projelerinden biri olan Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi, 2015’te Ankara Kaleiçi’nde ziyarete açıldı. Müze, Türkiye’nin arkeolojik mirasının korunması ve kültür-sanat bilincinin yaygınlaştırılması açısından önemli bir örnek olarak öne çıktı.

Erimtan, Devlet Tiyatroları Vakfı, ÇAĞSAV, ANAÇEV, HASVAK, AKA ve diğer birçok sivil toplum kuruluşunda kurucu ve yönetici olarak yer aldı. Sanata verdiği destekle Türkiye’yi uluslararası arenada temsil eden sanatçıların eğitimlerini destekledi, klasik müzik festivallerine sponsorluk sağladı.

Yüksel Erimtan, mühendislikteki vizyonerliği, kültürdeki öncülüğü ve yaşam felsefesiyle Türkiye’nin duayen iş insanlarından biri olarak sanat ve eğitime değer kazandırmaya devam ediyor.

Etkinlik Detayları:

Tarih: 6 Aralık 2025, Cumartesi

Saat: 20.00

Yer: Kavaklıdere, And Evi, Ankara

Ödül: Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası