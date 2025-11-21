Ankara’da Millî Savunma Bakanlığı ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından yürütülen çalışma kapsamında Etimesgut Askeri Hava Limanı pistinin uzatılması nedeniyle bölgede önemli bir trafik düzenlemesine gidildi. Çalışmalar doğrultusunda Etiler Caddesi’nin Ayaş Yolu Bulvarı – Kadri Suyabakan İlköğretim Okulu arası trafiğe kapatıldı.
EGO Genel Müdürlüğü, kapanan yol nedeniyle bölgede hizmet veren 21 otobüs hattının güzergâhlarının zorunlu olarak revize edildiğini duyurdu. Yapılan düzenlemelerin, trafik yoğunluğu, hat uzunlukları ve yolculuk süreleri dikkate alınarak planlandığı belirtildi.
EGO yetkilileri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için güncel güzergâh bilgilerine EGO CEPTE mobil uygulaması, kurumun sosyal medya hesapları ve resmi internet sitesi üzerinden ulaşabileceklerini hatırlattı.
Güzergâhı Değiştirilen Hatlar!
- 517 Fatih – Ümitköy Metro İstasyonu
- 521 Fatih (GOP) – Ümitköy Metro İstasyonu
- 523 Sincan – Polatlı 2. Cad. – Sıhhiye
- 531 Eryaman – Fatih – Sincan – Elvankent – Etimesgut
- 533 Elvankent – İstanbul Yolu – Sıhhiye
- 535 Etimesgut – Ulus
- 536 Etimesgut – Suvari Mah. – Sıhhiye
- 541 Eryaman – Ümitköy Metro İstasyonu
- 545 Eryaman – Güzelkent – Ümitköy Metro İstasyonu
- 547 Topçu Mahallesi – Ulus – Sıhhiye
- 552 Elvankent – Eryaman 1-2 Etap Metro İstasyonu
- 553 Etimesgut – Eryaman 1-2 Metro
- 561 Etimesgut – Elvankent – Sincan – Fatih – Eryaman
- 608 Sincan Saraycık TOKİ – İstanbul Yolu – Sıhhiye – Beşevler
- 641 Eryaman – Ümitköy Metro İstasyonu – Eskişehir Yolu – 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı
- 759 Fatih – Eryaman – İstinaf Mahkemesi – Bölge İdare Mahkemesi
- 506-1 Sincan Ahi Mesud Bulvarı – Beşevler
- 506-2 Beşevler – Sincan Ahi Mesud Bulvarı
- 523-6 Sincan – Polatlı 2. Cad. – Sıhhiye
- 536-1 Etimesgut – Suvari Mah. – Sıhhiye
- 641-1 Bilkent Metro İstasyonu – Eryaman