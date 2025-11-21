Ankara’da Millî Savunma Bakanlığı ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından yürütülen çalışma kapsamında Etimesgut Askeri Hava Limanı pistinin uzatılması nedeniyle bölgede önemli bir trafik düzenlemesine gidildi. Çalışmalar doğrultusunda Etiler Caddesi’nin Ayaş Yolu Bulvarı – Kadri Suyabakan İlköğretim Okulu arası trafiğe kapatıldı.

EGO Genel Müdürlüğü, kapanan yol nedeniyle bölgede hizmet veren 21 otobüs hattının güzergâhlarının zorunlu olarak revize edildiğini duyurdu. Yapılan düzenlemelerin, trafik yoğunluğu, hat uzunlukları ve yolculuk süreleri dikkate alınarak planlandığı belirtildi.

EGO yetkilileri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için güncel güzergâh bilgilerine EGO CEPTE mobil uygulaması, kurumun sosyal medya hesapları ve resmi internet sitesi üzerinden ulaşabileceklerini hatırlattı.

Güzergâhı Değiştirilen Hatlar!

517 Fatih – Ümitköy Metro İstasyonu

Fatih – Ümitköy Metro İstasyonu 521 Fatih (GOP) – Ümitköy Metro İstasyonu

Fatih (GOP) – Ümitköy Metro İstasyonu 523 Sincan – Polatlı 2. Cad. – Sıhhiye

Sincan – Polatlı 2. Cad. – Sıhhiye 531 Eryaman – Fatih – Sincan – Elvankent – Etimesgut

Eryaman – Fatih – Sincan – Elvankent – Etimesgut 533 Elvankent – İstanbul Yolu – Sıhhiye

Elvankent – İstanbul Yolu – Sıhhiye 535 Etimesgut – Ulus

Etimesgut – Ulus 536 Etimesgut – Suvari Mah. – Sıhhiye

Etimesgut – Suvari Mah. – Sıhhiye 541 Eryaman – Ümitköy Metro İstasyonu

Eryaman – Ümitköy Metro İstasyonu 545 Eryaman – Güzelkent – Ümitköy Metro İstasyonu

Eryaman – Güzelkent – Ümitköy Metro İstasyonu 547 Topçu Mahallesi – Ulus – Sıhhiye

Topçu Mahallesi – Ulus – Sıhhiye 552 Elvankent – Eryaman 1-2 Etap Metro İstasyonu

Elvankent – Eryaman 1-2 Etap Metro İstasyonu 553 Etimesgut – Eryaman 1-2 Metro

Etimesgut – Eryaman 1-2 Metro 561 Etimesgut – Elvankent – Sincan – Fatih – Eryaman

Etimesgut – Elvankent – Sincan – Fatih – Eryaman 608 Sincan Saraycık TOKİ – İstanbul Yolu – Sıhhiye – Beşevler

Sincan Saraycık TOKİ – İstanbul Yolu – Sıhhiye – Beşevler 641 Eryaman – Ümitköy Metro İstasyonu – Eskişehir Yolu – 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı

Eryaman – Ümitköy Metro İstasyonu – Eskişehir Yolu – 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı 759 Fatih – Eryaman – İstinaf Mahkemesi – Bölge İdare Mahkemesi

Fatih – Eryaman – İstinaf Mahkemesi – Bölge İdare Mahkemesi 506-1 Sincan Ahi Mesud Bulvarı – Beşevler

Sincan Ahi Mesud Bulvarı – Beşevler 506-2 Beşevler – Sincan Ahi Mesud Bulvarı

Etimesgut – Suvari Mah. – Sıhhiye 641-1 Bilkent Metro İstasyonu – Eryaman