Etimesgut Belediyesi, mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve vatandaşlarla doğrudan iletişimi güçlendirmek amacıyla yürüttüğü Mahalle Buluşmaları programına Turkuaz Mahallesi ile devam etti. Program kapsamında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu, mahalle sakinleri ve esnafla mahalle merkezinde düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği buluşmada, mahalleye ilişkin talep ve öneriler masaya yatırıldı.

Toplantıya Belediye Başkan Yardımcıları Mutlu Kerimoğlu, Ebru Keyvan, Taylan Özgüven ve Gültekin Bayındır’ın yanı sıra; Fen İşleri Müdürü Fikret Gözüoğlu, Park ve Bahçeler Müdürü Nihat Bayramoğlu, Temizlik İşleri Müdürü Faruk Zehir ve Muhtarlık İşleri Müdürü Fatih Albayrak da katıldı. Merkeze uzak konumda bulunan Turkuaz Mahallesi’nin ihtiyaçlarının sağlıklı şekilde ele alınabilmesi amacıyla teknik birimlerin toplantıda hazır bulunması, taleplerin doğrudan ve ayrıntılı biçimde iletilmesine olanak sağladı.

Buluşmada, Etimesgut Belediyesi’nin Turkuaz Mahallesi’nde bugüne kadar hayata geçirdiği çalışmalar, devam eden projeler ve önümüzdeki dönemde planlanan hizmetler hakkında bilgilendirme yapıldı. Mahalle sakinleri ise ulaşım, yol durumu, çevre düzenlemesi, temizlik hizmetleri, yeşil alanlar ve sosyal alanlar başta olmak üzere çeşitli konulardaki görüş ve taleplerini dile getirdi. İletilen başlıklar, ilgili müdürlükler tarafından kayıt altına alınarak değerlendirme sürecine alındı.