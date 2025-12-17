Altın piyasasında yaşanan yükselişle birlikte çeyrek altın fiyatı 10.053 TL seviyesine çıktı, bu rakam küçük ziynet eşyası olarak en çok takip edilen yatırım araçlarından biri için önemli bir eşik oldu. Yıllar içinde dalgalı bir seyir izleyen çeyrek altın, Türkiye’de ekonomik gelişmeler ve döviz kurlarındaki değişimlerle doğru orantılı olarak değer kazandı.

Piyasalarda altın fiyatları küresel ons altın fiyatı ile Türk Lirası’ndaki dalgalanmanın etkisiyle şekilleniyor. Çeyrek altının lokal piyasalardaki artışı da bu dinamiklerin bir sonucu olarak görülüyor. Birçok yatırımcı için hem tasarruf hem de takı amacıyla tercih edilen çeyrek altının bu seviyelere ulaşması, altına talebin sürdüğünü gösteriyor.

Aşağıdaki tabloda çeyrek altının son beş yıldaki fiyat artışı sade bir şekilde yer alıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI: SON 5 YIL (TL)

Yıl Ortalama Çeyrek Altın Fiyatı (TL) 2021 ~2.400 TL* 2022 ~4.900 TL* 2023 ~6.800 TL* 2024 ~8.700 TL* 2025 ~10.053 TL**

Son beş yılda çeyrek altın fiyatı yaklaşık beş kat artış gösterdi. Özellikle döviz kurlarındaki yükseliş ve küresel altın talebi, yerel piyasalardaki fiyat seviyelerini yukarı çekti. Altın yatırımcıları bu trendi takip etmeye devam ediyor.