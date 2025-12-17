İstanbul Bağcılar Belediyesi’nin 2023 yılında başlattığı “Türkiye Engelliler İçin Yarışıyor” etkinliğinin üçüncüsü, Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda gerçekleştirildi. Etkinlikte 35 erkek ve 15 kadın olmak üzere toplam 50 kuaför, engelli bireyler için serbest stil saç kesimi ve tasarımı yaptı.

Yarışmaya Türkiye’nin farklı illerinin yanı sıra yurt dışından da katılım sağlanırken, etkinlik engelli bireyler ve ailelerinden yoğun ilgi gördü. Programda hem yarışma heyecanı yaşandı hem de sosyal sorumluluk bilinci ön plana çıktı.

Etkinliğe Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Ali Erdoğan, Kocaeli Berberler Odası Başkanı Mustafa Bozkurt, Erzurum Berberler Odası Başkanı Emre Torungil, çok sayıda kuaför, kursiyer, engelli birey ve aileleri katıldı.

Dereceye girenler belli oldu

Yarışma sonunda Ömer Aksoy birinci olurken, Bünyamin Yazıcı ikinci, Bekir Özcan ise üçüncü oldu. Dereceye giren kuaförlere ödülleri Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Ali Erdoğan tarafından takdim edildi.