Olay, Altındağ’da Özdemir çiftinin ikamet ettiği evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir süredir aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan Yasin Özdemir (28) ve Sevgi Özdemir (19) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine gözü dönen koca, eşini bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Kavga seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, ağır yaralanan Sevgi Özdemir’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Katil Zanlısı Koca Tutuklandı

Cinayetin ardından kaçan Yasin Özdemir, emniyet güçlerinin hızlı takibi sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "Kadına karşı kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Acılı Anneden Adalet Çağrısı: "En Ağır Cezayı Alsın"

Sevgi Özdemir'in annesi Neriman Kaya, kızının ardından gözyaşı dökerek adalet istedi. Şüphelinin en ağır cezayı alması gerektiğini vurgulayan acılı anne, şu ifadeleri kullandı:

"Kızım daha 19 yaşındaydı. İki tane küçücük yavrusu annesiz kaldı. Biz adaletin yerini bulmasını ve o katilin en ağır cezayı almasını istiyoruz. Şimdi tek amacımız torunlarımızın velayetini alarak onlara sahip çıkmak."