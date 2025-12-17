Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Kavakçalı Köyü’nde izinsiz olarak başlatıldığı ileri sürülen taş ocağı çalışmasının, çevredeki zeytinlikleri ve arıcılığı tamamen bitireceği öne sürüldü.

Kavakçalı Köyü’ne yaklaşık 1 kilometre mesafede faaliyet gösterdiği belirtilen taş ocağına karşı köylüler basın açıklaması yaptı. Köy meydanında, muhtarlık önünde toplanan Kavakçalı halkı, topraklarına sahip çıkacaklarını vurgulayarak, “Yaşam alanlarımızı ve geleceğimizi yok edecek bu talana asla izin vermeyeceğiz” dedi.

“ARICILIK BİTECEK”

Kavakçalı halkı adına açıklama yapan Şenol Özen, proje alanının köydeki zeytinliklere yaklaşık 800 metre mesafede olduğuna dikkat çekerek, “Çıkarılacak yoğun toz, zeytin ağaçlarının verimini düşürecek, bölge halkının temel geçim kaynaklarından biri olan çam balı üretimini ise bitme noktasına getirecektir. Bölge tamamen kızılçam ormanlarıyla, arılar için hayati öneme sahip sonbahar besini ‘püren’ bitkisi ve sığla ağaçlarıyla kaplıdır” dedi.

“SAĞLIKLI YAŞAM KALMAYACAK”

Nakliye için kullanılacağı belirtilen ağır tonajlı kamyonların köy içinden geçeceğine de dikkat çeken Özen, bunun gürültü, toz, titreşim ve trafik tehlikesi yaratacağını belirterek, “Bu koşullarda köyde sağlıklı bir yaşam imkânı kalmayacaktır. Proje alanı; Yılanlı Yaban Hayatı Koruma Alanı, Sandras Dağı Kartal Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi ve Sandras Önemli Doğa Alanı gibi hassas bölgelere de son derece yakındır” diye konuştu.

“BU PROJEDEN VAZGEÇİN”

Yetkilileri projeden derhal vazgeçmeye çağıran Özen, aksi halde tüm hukuki ve demokratik haklarını kullanarak mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti. “Köyümüzün, ormanımızın, zeytinimizin ve arımızın; sağlığımızın ve köy huzurumuzun bozulmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

“GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER”

Köy sakinlerinden Durdu Gündüz ise, “Bu köyde çocukluğumuzdan beri huzur içinde yaşıyoruz. Daha önce böyle bir tehditle karşılaşmadık. Şimdi anladım ki hep birlikte olmamız gerekiyor. Birlikte karşı duracağız ve bu kalker ocağına izin vermeyeceğiz. Yaşantımız, hayvanlarımız, ormanlarımız ve evlerimiz tehlike altında. Hepsini korumak için bir bütün olacağız. Gelmelerine izin vermeyeceğiz, gelirlerse de geldikleri gibi giderler” sözleriyle tepkisini dile getirdi.