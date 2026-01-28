Şiddetsiz Toplum Derneğinin gerçekleştiği etkinlikte, uyuşturucuyla mücadeleden aile içi şiddetin önlenmesine kadar birçok başlık ele alındı.



Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (UM:AG) organize ettiği, Şiddetsiz Toplum Derneği tarafından 33. Adalet ve Demokrasi Haftası kapsamında düzenlenen söyleşi, Ankara’da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Etkinliğe İYi Parti Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı ve emekli Albay Kevser Ofluoğlu ve Kriminal Uzmanı İrfan Bayar, Uzman Psikolog Şenay Ölmez’ de katıılırken, Türk Hukuk Kurumu’nda yapılan etkinlikte “Gönüllüler ve Umutlular Sesleniyor: Sevgi, Dostluk ve Barış” teması öne çıktı.

Uyuşturucu Bataklığı Masaya Yatırıldı!

Söyleşinin ilk konuşmacısı olan Kriminal Daire Başkanı, Kriminal Uzman İrfan Bayar, “Uyuşturucu Bataklığı” başlıklı sunumunda, uyuşturucu kullanımının toplumsal yapıya verdiği zararları anlattı. Bayar, özellikle gençlerin korunması için önleyici politikaların önemine dikkat çekerek, mücadelenin yalnızca güvenlik boyutuyla sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı.

“Sevgi ve Dayanışma Ortak Dil Olmalı”

Gazeteci-yazar ve Şiddetsiz Toplum Derneği Başkanı Rıza Sümer ise konuşmasında, sevgi, dostluk ve barışın toplumsal yaşamda yeniden güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Sümer, kadın ve erkeğin birlikte, dayanışma içinde hareket etmesinin şiddetsiz bir toplumun temel anahtarı olduğunu belirtti.

“Her Şey Ailede Başlar”

Etkinliğin konuşmacı ve kolaylaştırıcısı olan Uzman Psikolog Şenay Ölmez, aile içi ilişkilerin şiddeti önlenmesindeki rolüne dikkat çekti. Ölmez, “Her şey ailede başlar. Sevgi öğretilebilir, şiddet önlenebilir” diyerek, psikolojik farkındalığın artırılmasının önemini vurguladı.

Katılımcılardan Yoğun İlgi

28 Ocak Çarşamba günü gerçekleşen ve yaklaşık üç saat süren söyleşi, katılımcıların soruları ve katkılarıyla interaktif bir ortamda tamamlandı.

Etkinlik, adalet, demokrasi ve şiddetsiz bir toplum hedefi doğrultusunda ortak akıl ve umut mesajlarıyla sona erdi.