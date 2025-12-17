Çiçek sektöründe yılbaşı hareketliliği aralık ayının başında başladı. Seralardan toplanan çiçekler, paketleme tesislerinde özenle ambalajlanarak hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlara gönderildi.

Yılbaşı İçin 72 Milyon Dal Çiçek Gönderildi

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada yılbaşı sevkiyatlarında sona yaklaşıldığını ve ilave siparişlerin hazırlandığını belirtti.

Yılmaz, yılbaşı dönemi için yaklaşık 72 milyon dal kesme çiçek ihraç edildiğini ifade ederek, “Bu dönemde 12 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. En büyük pazarımız Hollanda oldu. Bunun yanı sıra İngiltere, Almanya, Bulgaristan ve Romanya başta olmak üzere toplam 35 ülkeye satış yaptık.” dedi.

İhracatta Yüzde 15 Artış

Kesme çiçek ihracatında geçen yıla göre önemli bir artış yaşandığını vurgulayan Yılmaz, “Geçen yıla kıyasla ihracatımızda yüzde 15’lik bir artış yakaladık. Bu artış, sektörümüz açısından oldukça sevindirici.” ifadelerini kullandı.

En Fazla Kırmızı Karanfil Tercih Edildi

Yılbaşı döneminde özellikle kırmızı renkli çiçeklerin yoğun talep gördüğünü belirten Yılmaz, kırmızının yanı sıra beyaz, bordo ve mor tonlardaki çiçeklerin de alıcı bulduğunu söyledi.

Türkiye’nin süs bitkileri ihracatında en önemli ürününün karanfil olduğunu vurgulayan Yılmaz, “En çok üretimini ve ihracatını yaptığımız ürün karanfil. Yılbaşı için de en fazla karanfil gönderdik. Bunun yanında hüsnüyusuf gibi farklı çiçek türlerinde de satışlarımız oldu.” diye konuştu.