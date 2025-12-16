

Kariyer Büro Sendikası, yıllardır çözüm bekleyen özlük hakları kayıpları ve kariyer meslekler arasındaki ücret adaletsizliğine karşı sesini yükseltti.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; Ankara’da Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde yapılan basın açıklamasında konuşan Genel Başkan Tolga Akgül, merkez–taşra ayrımıyla derinleşen mağduriyetin çalışma barışını tehdit ettiğini belirterek, adil ve objektif bir düzenleme yapılana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceklerini söyledi.

“SADECE ÖZLÜK HAKLARI DEĞİL, ÇALIŞMA BARIŞI DA TEHLİKEDE”

Kariyer Büro Sendikası Genel Başkanı Tolga Akgül, açıklamasında meselenin yalnızca maaş ya da tazminat düzenlemesi olmadığını vurgulayarak, uzun süredir görmezden gelinen adalet duygusunun çalışma hayatını tehdit ettiğini söyledi. Akgül, “Sadece özlük haklarımız için değil; artık yüreklere ağır gelen ama bir şekilde hep araya kaynayan adalet arayışımızın ciddiyetini göstermek, yitirilmesine ramak kalmış çalışma barışının korunması için artık vakit kalmadığını anlatmak için buradayız.” dedi. Akgül, kamuda aynı niteliklere sahip, benzer görev ve sorumlulukları üstlenen kariyer meslek mensupları arasında yıllardır süren ücret ve statü farklılıklarının ciddi bir huzursuzluk yarattığını ifade etti.

“14 YILDIR SÜREN BİR MAĞDURİYET VAR”

Akgül, kariyer meslekler açısından temel kırılma noktasının 2011 yılında yürürlüğe giren 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname olduğunu belirterek, bu düzenleme ile merkez ve taşra teşkilatları arasında derin bir ayrım yaratıldığını savundu. Akgül, “2011 yılında yürürlüğe giren 666 sayılı KHK, kariyer meslekler arasında merkez–taşra ayrımı yaratarak hukuki ve vicdani hiçbir temeli olmayan bir uygulamayı hayata geçirmiştir. O günden bu yana derinleşen ve büyüyen bir adaletsizliğin kapısını aralamıştır.” ifadelerini kullandı.

Bu ayrımın yalnızca bugünü değil, kariyer meslek mensuplarının tüm çalışma hayatını etkilediğini belirten Akgül, uygulamanın yıllar içinde telafisi zor bir mağduriyete dönüştüğünü dile getirdi. Akgül, “Merkez–taşra ayrımı şu an kaldırılsa bile 14 yıldır hakkını alamayan meslektaşlarımızın çalışma hayatı boyunca elde edeceği gelirler, diğerlerine asla yetişemeyecektir.” dedi.

“ADALET TALEBİMİZİ DİLE GETİRMEK EN DOĞAL HAKKIMIZ”

Kariyer meslek mensuplarının yıllardır sabırla çözüm beklediğini vurgulayan Akgül, hak arayışının meşru ve kaçınılmaz olduğunu belirterek, “Her gündemde hakkını aramak, 14 yıldır sabredenlerin en doğal hakkıdır. Bu bir ısrar değil, bir adalet talebidir.” şeklinde konuştu. Akgül, kamuda kariyer mesleklerin adil, somut ve objektif kriterlerle sınıflandırılması gerektiğini ifade ederek, mevcut sistemin sistematik bir ayrıştırmaya dönüştüğünü savundu.

