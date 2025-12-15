15 Aralık Pazartesi (bugün) Ankara Konur Sokak’ta, KYK kredilerinin yükseltilmesi talebiyle topladıkları imzaları Meclis’e yürüyerek götürmek isteyen öğrencilere polis biber gazıyla müdahale etti. Müdahale sırasında 10 öğrenci gözaltına alındı.

Yaşanan olayın ardından öğrenciler, gözaltına alınan arkadaşları için akşam saatlerinde İnsan Hakları Anıtı önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada, Türkiye’nin dört bir yanından gelen üniversite öğrencilerinin artan yoksulluğa dikkat çekmek için bir araya geldiği vurgulandı.

Basın açıklamasında söz alan bir öğrenci, yaşanan müdahaleye ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Elimdeki bu dosya on binlerce imzanın olduğu bir dosya ama bu dosyanın üstünde gaz var. Üstümdeki kıyafetlerin hiçbiri benim değil çünkü tamamen gaza bulandık. Üniversiteli yoksulluğu son bulsun demeye Türkiye’nin dört bir yanından geldik. Biz iki kışkırtmayla, iki gazla susmayız.”

Öğrenciler, gözaltına alınan arkadaşlarının derhal serbest bırakılmasını isterken, taleplerinden vazgeçmeyeceklerini belirtti.