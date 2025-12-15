Ankara’da 15 Aralık 2025 sabahı yaşanan otobüs arızası, 521 Fatih (GOP)-Ümitköy Metro İstasyonu hattını kullanan yolcuları mağdur etti.Sabah saat 06.25’te hareket eden 07-561 EGO kod numaralı otobüs, servis esnasında arızalandı. Yolcuların aktardığı bilgiye göre, araçta uzun süre beklemek zorunda kalan yolcular için ek otobüs çağrılmadı ve hiçbir açıklama yapılmadı. Bir otobüs dolusu yolcu yollarda kaldı.

Vatandaşların 153 hattını arayarak yardım talep etmelerine rağmen, bölgeye ulaşım sağlanamadığı öğrenildi. Yaşanan durum, tepkilere neden olurken, EGO Genel Müdürlüğü konuyla ilgili açıklama yaptı.

"Zaman Zaman Arızalar Olabilir!"

EGO Genel Müdürlüğü’nün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, araçların periyodik bakım ve onarımlara rağmen zaman zaman arızalarla karşılaşılabildiği belirtildi. Açıklamada, “15 Aralık 2025 tarihinde 07-561 kod numaralı aracın servis esnasında arıza yaptığı, sürücünün yolcuları diğer hat araçlarına aktardığı ve aracın bölge kademe birimine sevk edildiği tespit edilmiştir. Elde olmayan sebeplerden dolayı aksama yaşanmıştır” denildi.

EGO Genel Müdürlüğü ayrıca, sürücülere ve araç sevk amirliğine, servis sırasında meydana gelebilecek arızalarda ikame araç yönlendirilmesi ve yolcu mağduriyetinin önüne geçilmesi konusunda gerekli uyarıların yapıldığını bildirdi.

Vatandaşlar, özellikle sabah yoğun saatlerde yaşanan aksaklıkların önlenmesi için yetkililerin daha hızlı müdahale etmesini bekliyor.