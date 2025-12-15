Ankara’nın Keçiören ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan bir durum, sabah saatlerinde metroya yönelen vatandaşları mağdur etti. Dutluk Metro istasyonuna girişte çöp toplama kamyonunun beklemesi nedeniyle yolcular metroya ulaşmakta güçlük çekti.

"Eskiden böyle değildi!"

Durumu fark eden bir vatandaş, Sonsöz’e ulaşarak yaşadığı sıkıntıyı aktardı. Vatandaş, çöp toplama işleminin yoğun mesai saatlerinde yapılmasının doğru olmadığını belirterek, “Eskiden bu saatlerde çöp toplanmazdı, vatandaşlar bunu fark etmezdi. Ancak şimdi sabah saatlerinde bölgede yoğun bir kalabalık oluyor. Kamyon metro girişini kapatmış, insanlar içeri girmekte zorlandı. Üstelik çöplerin kokusu da ayrı bir rahatsızlık veriyor” ifadelerini kullandı.

Vatandaş, yetkililerden bu tür durumların önüne geçilmesini ve çöp toplama işlemlerinin daha uygun saatlerde yapılmasını talep etti. Metroya her gün yüzlerce kişinin giriş yaptığı göz önüne alındığında, benzer aksaklıkların tekrarlanmaması için planlamanın önemine dikkat çekiliyor.

Yetkililerden konuyla ilgili açıklama bekleniyor.