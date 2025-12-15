Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 7 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından dolandırıcılık şebekesine yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Niğde merkezli olarak İstanbul, Adana, İzmir ve Burdur’da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Toplam 27 şüpheliyi kapsayan operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 28 adet sentetik hap, 15 cep telefonu, 15 SIM kart, 2 banka kartı, bir dizüstü bilgisayar ile bir SD kart ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 7 kişi hakkında adli kontrol şartı uygulandı. Diğer 6 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.