Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli ulaşım güzergâhlarından biri olan Bolu Dağı’nda mevsimin ilk karı yağdı. Gece boyunca aralıklarla süren yağmur, sabah saatleriyle birlikte yerini hafif kar yağışına bıraktı.

Bolu Dağı’nın D-100 kara yolu geçişinde özellikle Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde kar yağışı zaman zaman etkili oldu. Yağış zeminde tutunmazken, Karayolları ekipleri olası buzlanma riskine karşı yol üzerinde tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Bölgede ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmazken, sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.