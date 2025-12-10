Bolu 1’inci Sulh Ceza Mahkemesi, otel sahibi Halit Ergül, yönetim kurulu üyeleri ve otel müdürleri de dahil olmak üzere 12 sanığı “Olası kastla birden fazla kişinin ölümüne sebep olma” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca, yangında yaşamını yitiren 44 yetişkin için 24 yıl 11 ay hapis cezası verildi.

Diğer Sanıklara Farklı Cezalar

Mahkeme, diğer sanıkları ise çeşitli oranlarda “Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan hapis cezasına mahkum etti. Örneğin, otel muhasebe personeli 22 yıl 3 ay, LPG tesisat bakım görevlileri ve iş güvenliği uzmanı 21 yıl 4 ay 15 gün, teknik personel ve denetim şirketi yetkilileri 21 yıl, resepsiyon görevlisi 12 yıl, teknik personel 18 yıl hapis cezası aldı.

3 Sanık Beraat Etti

Mutfak personeli Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanı Ece Kayacan ve mutfak görevlisi Enver Öztürk beraat etti. Mahkeme, bazı sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, bazılarına ise adli kontrol tedbirlerine hükmetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeline Yurt Dışı Yasağı

Danıştay 1. Dairesi’nin soruşturma izni vermesinin ardından, Bolu 1’inci Sulh Ceza Mahkemesi Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda görevli 9 personele yurt dışı çıkış yasağı getirdi.

Yangının soruşturması ve dava süreci 847 sayfalık gerekçeli karar ile tamamlandı; sanıklara verilen cezaların gerekçeleri tek tek açıklandı.